В Калужской области почти 500 человек проверили репродуктивное здоровье

В субботу, 4 октября, во всех поликлиниках региона проходил День мужского и женского здоровья. Об этом сообщила министр здравоохранения области Анна Чернова.

237 мужчин и 245 женщин по Калужской области обратились для проверки репродуктивного здоровья к врачам.

- Напоминаю, что проверить свое репродуктивное здоровье можно в поликлинике по месту жительства! – пояснила министр.