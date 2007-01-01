Афиша Обнинск
Главная Новости Общество В Калужской области почти 500 человек проверили репродуктивное здоровье
Общество

В Калужской области почти 500 человек проверили репродуктивное здоровье

Дмитрий Ивьев
06.10, 16:12
0 337
В субботу, 4 октября, во всех поликлиниках региона проходил День мужского и женского здоровья. Об этом сообщила министр здравоохранения области Анна Чернова.

237 мужчин и 245 женщин по Калужской области обратились для проверки репродуктивного здоровья к врачам.

- Напоминаю, что проверить свое репродуктивное здоровье можно в поликлинике по месту жительства! – пояснила министр.

Новости по тегу
здравоохранение
