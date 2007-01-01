В Калуге рассказали, как вырастут зарплаты и тарифы ЖКХ

Администрация Калуги на днях опубликовала постановление о прогнозе социально-экономического развития города на 2026-2028 годы. В этом документе содержатся данные о предполагаемой зарплате калужан и возможных тарифах на услуги ЖКХ.

Постановление подписано главой администрации Дмитрием Денисовым.

По прогнозам властей, население Калуги к 2028 году снизится с 345 136 до 344 006 человек.

Средняя зарплата за три года должна возрасти с 88 903 до 115 043 рублей.

Не обойдется без подорожания коммуналки. Согласно прогнозам чиновников, электричество в 2026 году подорожает на 9,3%, в 2027 году – на 6,9%, в 2028 году – на 4,9%. Отопление прибавит в цене 9,8%, 7,9% и 5,9% соответственно. Газ – 10,6%, 9% и 7%.

Инфляция при этом запланирована на уровне 4% в год.