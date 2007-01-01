Афиша Обнинск
+10...+11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге рассказали, как вырастут зарплаты и тарифы ЖКХ
Новость дня Общество

В Калуге рассказали, как вырастут зарплаты и тарифы ЖКХ

Дмитрий Ивьев
07.10, 07:50
3 1689
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Администрация Калуги на днях опубликовала постановление о прогнозе социально-экономического развития города на 2026-2028 годы. В этом документе содержатся данные о предполагаемой зарплате калужан и возможных тарифах на услуги ЖКХ.

Постановление подписано главой администрации Дмитрием Денисовым.

По прогнозам властей, население Калуги к 2028 году снизится с 345 136 до 344 006 человек.

Средняя зарплата за три года должна возрасти с 88 903 до 115 043 рублей.

Не обойдется без подорожания коммуналки. Согласно прогнозам чиновников, электричество в 2026 году подорожает на 9,3%, в 2027 году – на 6,9%, в 2028 году – на 4,9%. Отопление прибавит в цене 9,8%, 7,9% и 5,9% соответственно. Газ – 10,6%, 9% и 7%.

Инфляция при этом запланирована на уровне 4% в год.

Новости по тегу
зарплата
Лента настроения
46 оценили
2%
0%
9%
0%
7%
83%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 3 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkJGY280Zkk5WVhkOU15cnBMclJod2c9PSIsInZhbHVlIjoiVkh3NUpvQS9hM2VSR2I0dXlWV2ZGWGZIQzVuKzN1YVlLSWl2WkJOUGpUaHFxRjdJell3SnVpMWFBRXZvV3B1cUZ5djF2Y01Va29OM3hvcWtXN0s3MEkyQmpicEpOMDBMMlFaekZZVEF5a1ZrQzFRcDVkSnp2OXc3SWlnZE9NbFMwQS82NkpZVHc4RFp4Q2JJYVdVZzdRNFhMMkN2dkJKYUpIa2ZiT2p0MEdKTFYrVDNRU2VEYXkrREQ4bkJIL3lRQ3JodW80Y3p3MExjeURnNUFPcXM0NHVGWVhwVEdjT3dYNkNuditVU2ltbGZXMlRyZFRtL2toUTFXRmQ5OUI5anYxV3BHWDlWaXN6aFo2ajlCamh4TWFZdEdwKzZSUTlmQlZMdmJ3cGd6TkkyR3luTTBCMWd1YWYwWWFJdGVrSkZVbHNQaHdCR3ZXalJPYkljVGhzc051VXNielVNS3RxTGNuQkJwRXU0MlNVY3k5N3h6RVVtT2VvWnFwYjNWNGNhTWl5dmRudTJJcFU0VGNuVktqaGFzTzlsVjc3clBqcVp6cXhLUVE2L0x5Sm1kamtOQ3QxdHoxN3FiRGNjajlzaSIsIm1hYyI6IjlmZGViNmZiNzI4YzRiN2NkM2M0Y2NjNGY1OWFhMjcyMDA3Mzk3NDcwMThjZWE5MWI3ZThlZWE1ZjRkZjI3MmMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InpiWUl5Z0lnS1U1WERlamZUNEZYK3c9PSIsInZhbHVlIjoiZGNWZWhtby8vYVFsencrbVVoTWFWMTNCRzFpSGxEcDFReWNpblRxeTZ4MHNlcWo4V0hodThOUFFqMXZXTmNsVkUvT1BLV1NONGNuNWZFanV1T2Q3VFR2WDZBelh4RSs2akFlZ04yaW9EWk1GYUZnVWhnanpCMUpZQmI4WnprTlNBMzNERndpelRFVTJnVWRkUGVOT3o1QWc4ZTlXbkR4Mlh4RHRkY3loY2RZMG1tL1lJN0s2bUJRbHg5OGpCN3lrWitSWDVUR0Y1cWdqVzFUNUZoNEZDaUk4WnNQQlJ5ektQa3hheGtuay84Yi9WTEgxQloydy93RTNrNWNYMVhSVWx5anRsTFdiME0vT0RmbkhPZDFndytodURUSHdxbGNmNGNTM1pmajVkQTBwcUZoYVhuVFhwY1F0dzB0amJsZjN1NUhWdk5MZ3hZbFlhbWR3cld6NVdqRldzZFN1akRmcDZGb1p6bmtoWTNxNytjQm5NZGZUb2xvbGJHcGtyL2MvcXVaUXhnQWtIRnJaTUNqQnRORFdFSTVPVXI1M1JvVi8ycE1pUHYxR0s0d0x6QzE0SWM2T1BwbzI2QzBXcTduaGxqVjR4RVFiRmduZFByV0FGRkZobTFFMFBDVUFnMGFjR0F4M01rek43RmYraGdpUWZQZHBrVWs2SE14OWkwT1JTNHltMFpzSU8vT2w2Wnk0MnlQZy9hNHV6MzZHQk02SUtoTHZYVjZDcFZuZnJwbUwxS0NmQWFWaEF3UC9JNk9LaFVEZlVYdU5lNkF4YkhyalBBMjIzQUFERm9oYUhBYXVSUzFmR2trditCdnVZVERxM2JQdVpSRng1bmozNjJqMCIsIm1hYyI6IjJjOTk2OTFiNWMyZmU2OWU3NmU5NjBjMTY5NDZiNmI3MWRjMTVhMzMxMDY2YzEwZGFlMzUxYjRhMjJlOGUyMjIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+