Главная Новости Общество Калужского бизнесмена заставили заплатить 5 миллионов рублей
Общество

Калужского бизнесмена заставили заплатить 5 миллионов рублей

Дмитрий Ивьев
06.10, 12:23
0 818
Житель Малоярославецкого района, соучредитель компании по оптовой продаже удобрений и агрохимикатов, задолжал более 5 миллионов рублей компании из Белгородской области, занимающейся животноводством. Долг возник из-за субсидиарной ответственности - он отвечал за обязательства своей фирмы личным имуществом, сообщили 6 октября судебные приставы.

Когда мужчина не вернул деньги вовремя, судебные приставы начали принудительное взыскание. Они заблокировали его банковские счета, наложили запреты на выезд и регистрационные действия с имуществом, а также начислили исполнительский сбор в 350 тысяч рублей.

Решающим моментом стал арест дорогой иномарки бизнесмена – автомобиля Mazda. Как только машину оценили и начали готовить к продаже с торгов, должник сразу же перевёл всю сумму: и основной долг, и сбор.

Новости по тегу
приставы
