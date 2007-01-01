В Калужской области сообщили, какие сервисы доступны при отключении интернета

В понедельник, 6 октября, некоторым пользователям мобильных сетей начали приходить соответствующие сообщения от операторов связи.

В частности, сообщается, что будет доступен личный кабинет и сайт оператора связи, Госуслуги, сайты правительства, администрации президента, обращения в ведомства и платформа для выборов, система быстрых платежей, Mir Pay, все сервисы ВК (ВКонтакте, Музыка, Дзен, Mail.ru, Одноклассники, MAX), все сервисы Яндекса, Ozon, Wildberries, Магнит, Кинопоиск, VK Видео, RUTUBE, а также Авито.

Напомним, жители Калужской области уже несколько месяцев жалуются на периодическое отсутствие мобильного интернета. Власти объясняют это вопросами безопасности.

Кстати, на фоне массовых и постоянных отключений беспроводного интернета, у калужских провайдеров резко возросли объемы работы. Калужане и жители области стали чаще обращаться с заявками на подключение их домов и квартир к проводному интернету.