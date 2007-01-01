Калужская область заняла 30 место в рейтинге материального благополучия

Результаты исследования в понедельник, 6 октября, опубликовало агентство «РИА Новости».

Авторы рейтинга учитывали отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг, объем вкладов в банках, долю бедных, долю семей, которые могли позволить себе ипотеку, а также долю населения с доходами больше 60 тысяч рублей в месяц.

Первые три места в рейтинге заняли Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Магаданская область. Самые плохие показатели у Ингушетии, Тывы и Чечни.

Соседи калужан заняли следующие места: Московская область – 9, Москва – 10, Тульская область – 29, Орловская область – 33, Смоленская область – 43, Брянская область – 51.