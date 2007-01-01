Афиша Обнинск
Редкого воробья заметили в Калуге

Дмитрий Ивьев
05.10, 15:10
Наша читательница прислала фото с площади Московской. Ей удалось запечатлеть белого воробья.

Ранее мы уже рассказывали, что таких птиц видели в Калуге.

Как объяснял известный калужский орнитолог Юрий Галченков, альбиносы полностью лишены пигмента меланина, что делает их оперение абсолютно белым, а глаза красными. Эти птицы часто страдают слабым зрением и низкой выживаемостью. Леуцисты же имеют почти полное отсутствие пигмента, но их глаза сохраняют нормальный цвет, а значит, и зрение. Хотя им сложнее найти пару, они могут стать началом новой мутации в популяции.

