Редкого воробья заметили в Калуге
Наша читательница прислала фото с площади Московской. Ей удалось запечатлеть белого воробья.
Ранее мы уже рассказывали, что таких птиц видели в Калуге.
Как объяснял известный калужский орнитолог Юрий Галченков, альбиносы полностью лишены пигмента меланина, что делает их оперение абсолютно белым, а глаза красными. Эти птицы часто страдают слабым зрением и низкой выживаемостью. Леуцисты же имеют почти полное отсутствие пигмента, но их глаза сохраняют нормальный цвет, а значит, и зрение. Хотя им сложнее найти пару, они могут стать началом новой мутации в популяции.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь