18-летняя калужанка вошла в топ-10 в финале конкурса «Мисс Россия»

Фото Владимира Веленгурина.

Масштабное шоу состоялось в Москве вечером в субботу, 4 октября.

Среди лучших оказалась 18-летняя студентка из Калуги Альбина Колчугина.

Ей не удалось завоевать главный приз, но жюри явно заметило калужанку, выбрав в число 10 лучших.

Перед конкурсом Альбина рассказывала, что везет для жюри космические сувениры из Калуги. Возможно, это ей тоже помогло.

Напомним, всего в нынешнем году свои заявки на участие в «Мисс России» подало около 100 тысяч участниц в возрасте от 18 до 23 лет.

Титул «Мисс Россия 2025» завоевала Анастасия Венза из Московской области. Она получит миллион рублей и право представлять Россию на конкурсе «Мисс Вселенная» в Таиланде в ноябре.