Афиша Обнинск
+10...+11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В России назвали самого технологичного оператора связи
Общество

В России назвали самого технологичного оператора связи

Дмитрий Ивьев
03.10, 16:30
0 427
Фото предоставлено компанией МТС.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Российское аналитическое агентство J’son & Partners Consulting представило обновлённый рейтинг телеком-операторов по уровню технологического развития. Лидером стала компания МТС, набравшая 79 баллов из 100.

Оценка проводилась среди крупнейших игроков отрасли по 70 различным критериям, охватывающим ключевые направления цифрового и технологического развития. Эксперты учитывали состояние сетевой инфраструктуры, активность в научных исследованиях и разработках, участие в подготовке ИТ-кадров, сотрудничество с вузами, а также инновационность услуг для частных клиентов (B2C) и государственного сектора (B2G). Важным фактором стал и масштаб продуктовой линейки операторов.

Второе место в рейтинге досталось «Мегафону», замыкает тройку лидеров «Билайн».

Аналитики отмечают, что основной причиной успеха МТС стало внедрение передовых решений в базовые телеком-услуги. Среди таких инноваций - технологии распознавания синтезированного голоса, перенаправление звонков в текстовый чат и возможность совершать вызовы через умные устройства.

Особое внимание эксперты уделили премиальному продукту Membrana, который объединяет ряд важных функций в сфере цифровой безопасности и приватности. Сервис включает мониторинг утечек персональных данных, гибкую фильтрацию рекламы и всплывающих окон в браузерах, а также предоставляет временные номера и почтовые адреса.

Для семей с детьми доступна специальная версия Membrana, обеспечивающая безопасный интернет, фильтрацию входящих вызовов и контроль со стороны родителей через мобильное приложение.

Аналитики J’Son&Partners заявили, что высокие позиции оператора также поддержаны активной научно-исследовательской деятельностью: лидерством по количеству зарегистрированных патентов, промышленных образцов и другим показателям интеллектуальной собственности.

Не в последнюю очередь на итоговый результат повлияло мнение потребителей. Согласно опросам, именно МТС чаще других называют респонденты - 31% среди пользователей из большой пятерки операторов.

Лента настроения
5 оценили
0%
0%
20%
0%
40%
40%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IllDbW0rVGNGU1VaZXBLRmVjVVQzL3c9PSIsInZhbHVlIjoiUnpmZ1IyV0JaclVlYmYveXY2VURyN05nclNlOWNUK3lSMW9yTitMRUpBQVgwNnRFd2R3OUpRL2VTcFNCN2Vldlc3NUs3bXhObHE4U2xrN3Nkb2IvbDh6S1pLTk5YZUdBQXJZUkRuanZUZFdNdnd1KzROczhyZzlhUlZkMW9uT0VpQ3J6Vkd1WitSc0RNMXMzMWdobW9nWFcwZ1paNytRR2tRekhCTUVqMlhGaC9lZEduakc1ZlgyY2V3L1lQdGIySDQ2QjdnWTR1NElMb2FSNm9UbkZUd0d3MlNNSXdlZTV5ZmZvOGNTeTk5SU1MT3NzS3VrQ2I0MUpXU20zZWMyekZxcmNaSU13RnJ0TWZFNHJmZFFINFp0OHFncWUyMFRiLzI5NGVHRU96MEducDAzQ2lZUUR5RWVCWG9qZ1ZtOWJNL0F1aDZCQjF4MFhpZndRMDNES21GQkEya2pqc0x3NWEvbElDSnJmenRZMnpLSWswWEI4Qk5qYUEzbWNVQWJaZmdWTzAyd2wzZUwxaHdJL3IxV2EyQUhzNEtIQXFobjZsZldjQ2NRUTh3OGJXbUlVbjhEV3VGT3FMYVJsUDhOSiIsIm1hYyI6IjI0YTE1NDE1NTZkZDA3ZmMxODllNzRhNDJhMDU0YjdiN2U1ODFmNDQwMmNiZTljNmY5ZDg5ZWJhYTNmYTMxNDkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkphZjJhLzFpVmxtRTdDWmlDN1RHSWc9PSIsInZhbHVlIjoiOGdFVitZbUlaRFdPYmFtL2pDa01vVkJQMmNmVU1LV2M2YzJhdGRQd2tvY3kyT1JVTHhlZTVucUgybXBJUlFHTXg0cXdWTW90cTc2WjYzODZ2LzYwbHNnUWRtWmdnSUZQVHEwWnRQWG9peFd1UWN0WjdKQmdZVnlQVlIxTWpGbnZrbGgxVWQySjR0TjR4YU9wTU1ycTdiaEo1d3l6bHdGR1NFNm1VWUlpclQxQnByK0ROdGVMWk5PZit2a256UVFGb2xoYm5tQjlXSGlSOWRXVEZJcUhITms3S0NHanVJakN4NU9vN09VcnhMWGoxRGw2VGVqVjdkRkE4cFhMazFLRHZzUDFxNDJMSUhmR09vZ3R5NlJUWjkrWmFQUk1ld3cxbkJKYVIyUFhkZ2o0emk1ZmF6SmdJT1cxVlpyTjFBbndkTE5wWVNTd2s2ZWNxSUhaT3NjTjl2Q0ZHbHFlUDc5QXNpZTJJWVRUM29HQ0xFM2liaGZ4L052UlFsZmtyUDJtOTNXOXEvYTA0UHlsUmNkaldLMzBOQkNDckp1UXRLN2xXaUxLK2hORzd4dDk2ZWUxd2V5OHZhUnhUYktsdElYckRQQWJqZHQ3dWMzdU40NWswMzVMUlNaUUlZdUQrUWREMkcrUU1lcHVBWTRaZ1laaFhXVmhZT01VaWorakhNQjVGTTRjak9zRkxuRHpFdGVKc0gyNE05Sis1YUxVVDdERGpmRE52bUVWRDNYam8wejVveVNWaHNJcmd4dUQ5cHNTN0crN3EzejRBQlVGSnRFVC9ZdExLK3h4UlJCTkcwaFFqbEgvN0dpQjdsSUgwblpOMy81aWRCUEZFVithT3dERiIsIm1hYyI6IjA4ZjNhZDgyZDk4NzAwNzY1NDUyZDdkOTQ4NzNjMWM4ODQ5YWIzMTE1MjM1MjViOTlmODVhZTEyOGVjZWI1NDUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+