В России назвали самого технологичного оператора связи

Фото предоставлено компанией МТС.

Российское аналитическое агентство J’son & Partners Consulting представило обновлённый рейтинг телеком-операторов по уровню технологического развития. Лидером стала компания МТС, набравшая 79 баллов из 100.

Оценка проводилась среди крупнейших игроков отрасли по 70 различным критериям, охватывающим ключевые направления цифрового и технологического развития. Эксперты учитывали состояние сетевой инфраструктуры, активность в научных исследованиях и разработках, участие в подготовке ИТ-кадров, сотрудничество с вузами, а также инновационность услуг для частных клиентов (B2C) и государственного сектора (B2G). Важным фактором стал и масштаб продуктовой линейки операторов.

Второе место в рейтинге досталось «Мегафону», замыкает тройку лидеров «Билайн».

Аналитики отмечают, что основной причиной успеха МТС стало внедрение передовых решений в базовые телеком-услуги. Среди таких инноваций - технологии распознавания синтезированного голоса, перенаправление звонков в текстовый чат и возможность совершать вызовы через умные устройства.

Особое внимание эксперты уделили премиальному продукту Membrana, который объединяет ряд важных функций в сфере цифровой безопасности и приватности. Сервис включает мониторинг утечек персональных данных, гибкую фильтрацию рекламы и всплывающих окон в браузерах, а также предоставляет временные номера и почтовые адреса.

Для семей с детьми доступна специальная версия Membrana, обеспечивающая безопасный интернет, фильтрацию входящих вызовов и контроль со стороны родителей через мобильное приложение.

Аналитики J’Son&Partners заявили, что высокие позиции оператора также поддержаны активной научно-исследовательской деятельностью: лидерством по количеству зарегистрированных патентов, промышленных образцов и другим показателям интеллектуальной собственности.

Не в последнюю очередь на итоговый результат повлияло мнение потребителей. Согласно опросам, именно МТС чаще других называют респонденты - 31% среди пользователей из большой пятерки операторов.