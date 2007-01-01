В Калужской области женщину будут судить за попытку поджога дома
В пятницу, 2 октября, в Жиздринском районе возбудили уголовное дело о попытке умышленного поджога жилого дома.
Пьяная 33-летняя женщина взяла бензин, облила дверь в доме своей знакомой и подожгла.
Женщина испугалась распространения огня и сообщила о случившемся хозяйке дома. Возгорание быстро потушили.
Местная прокуратура взяла расследование уголовного дела на особый контроль.
