Афиша Обнинск
+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области женщину будут судить за попытку поджога дома
Общество

В Калужской области женщину будут судить за попытку поджога дома

Евгения Родионова
03.10, 15:32
0 168
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В пятницу, 2 октября, в Жиздринском районе возбудили уголовное дело о попытке умышленного поджога жилого дома.

Пьяная 33-летняя женщина взяла бензин, облила дверь в доме своей знакомой и подожгла.

Женщина испугалась распространения огня и сообщила о случившемся хозяйке дома. Возгорание быстро потушили.

Местная прокуратура взяла расследование уголовного дела на особый контроль.

Новости по тегу
общество происшествия
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InRPYzdKdDFqTkYvR1c0VVQ4YUdjYWc9PSIsInZhbHVlIjoiYUhKeUdnNmJvNXdMWHVmL3pxWGNGUHZseWpxS2Nxa2tIcmlWU2JjRTBiditkS0o1THVtZ0Iya1dBdzVVL0dwL21EVXNRWHFUa1lEMzB2TEtsK1FKTjFRejYxT3I5MkM2eWlHNHBaV3RINXllVlo5a2JkK2lpL2xlS0dyUjEwQ3d1THBxUndCY1pKSE40N0N1M2FYSzJoWEpzTTd1dXdOUTJzVFY1QzJ6ZzBIVDRJeVozUDlrSkdncDB0Q3NPK2RFQ1BUUFp6NlljamhYUmdKci9BdUp3UFRiYVhSenhrMTZtN2NJWkN2RWdFZXhOZmFTZGwyd25NVHRzT0IrVVR5M0JyMkZCcHpGc0VXVWZPVkY2Qml1cVpHdDJvUzRsYUFZeHFkdmhhZHoxT1NOcTg1aGJKcnRFek14VDE1aW9LNDJBODZUZ0toeTRNUVFkWHZBZnA5M2RuY1pQNnROc24xR1Rvcm92VHZhWmpPb3VMRVUzSFR5enZHL0phYlV4QlZtLzdzWHFGMWRnUjJkSmtXN3RzbkNQU25neUFyci82QjZnNG1oYkh0cUlVdnFpTCtIZlBLMWtUYXhTMGlmdTBwYyIsIm1hYyI6ImNmYmNiNDMyNmU4OGQ3Y2U5MDk0Mzc2OTRhMWFmZTU1MTU2M2JjYThjNWFmYmYyZmI0NWE4NjVjZDM4NWU5MzYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkIvc3FQOUFpQnJiSUlNbkd3R1lQS3c9PSIsInZhbHVlIjoiM2hFc0xLVm1wMGFZQWEvZEhGT1Q1Q0NTTzd5VkZOYWhhOTN1OVhwT1pBLzdlV3FRZTJWQ3hmQW53c0FiVEZCN3NYd28wem9lbHR4cG1hU1BBMFB3cEVSTVhncGlMYUZQNDJ2OXdXc2xZZ2pIenZHWVZ2M3RpeU5qN1JUcGdMaXZuS3F0VFowQk53ZmdndHVLMDdmY1lpN1MyNEN1cnRxZjB0Q0FxdWw0TUgwNHZNdFFpbkFSODRmdUhEYWlJUUhvbWJOV1VySUVDbTJtS0RXRG9hY2ZNaW81bVRGZDlUZktJcDNjYlMxcGZPQUp3andubFpVb0FHS0E0blhVLzNGOGNHMWx5TUd1cDZ4Z216cTFXcDJsSTFvaXVmTmhjenpHSUUwak1BeTB3TFl0aWwzRkdhQmNGajJjdWVDeFdRanV0NEh1TVBFZjhyZVY2dTNQZUcxZHhlelpiT21vcnFlVEs0RFd4dERvNi9uUUQraXlhQy9PNWpDU1djZ093d0QzbFRueTh0UEtNN1d3a3Q0c0czcWtlcW9vL0NZclB5NTlhMDRhUkpFMVE3bktpOWpaV3JlUzcyMkRnVFdJanpSZk5iN1VvS1h4bDdPVGorSy9XUnNUSHRMS3pHMFBkc3YzeXpBUE5FaDBYSjQ3YnpvdkRLRWgvUFlnUFV6NmJITXdTZzhiODNkYVE2NEd5VDFnczlSbk0wNFNqa09Fc0RDVlV0YW9XTmk3NjdqTjgwZDBiVTkxWjMxRC85QjExWW1Yc3BBMktqL3VJZFI5dk5Eb3BTNXdrNHArY083WGFrRlF1ZlBBSjBIS3VNYWtyZnJ4RnIwN2hURHBTakhiY1R1MSIsIm1hYyI6ImU0YzAyNDhlNDkxZGQ5MDMxYTEwZTgyN2IwMzQ5MzUzNzlhNzU3MjM4NTU4YTk2MDcxZDQ4MTA0MTE2NjdjMzUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+