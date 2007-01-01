Афиша Обнинск
Общество

Юрий Моисеев поздравил педагогов

Дмитрий Ивьев
05.10, 08:00
0 94
- Дорогие учителя, педагоги и ветераны школьного образования!

От всей души поздравляю вас с Днём учителя! Этот праздник — замечательный повод выразить вам нашу бесконечную благодарность.

Ваш труд — это настоящее искусство. Вы не просто учите детей формулам и правилам, вы помогаете им раскрывать свои таланты, верите в них, когда они сомневаются в себе, и закладываете нравственный фундамент на всю жизнь. Вы — те герои, которые каждый день создают будущее нашей страны, вдохновляя и направляя молодое поколение.

Желаю вам, чтобы ваша энергия никогда не иссякала, а здоровье было крепким. Пусть ваши ученики радуют своими успехами, а в доме царит гармония и уют. Спасибо за ваш бесценный труд! С праздником!

Председатель Думы городского округа города Калуги Юрий Моисеев

