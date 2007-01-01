В Калуге женщина ударила подругу сковородкой

В полицию поступило сообщение из больницы: в медицинское учреждение доставили местную жительницу с травмой головы, рассказали 3 октября в полиции.

Выяснилось, что инцидент произошёл в квартире 51-летней калужанки. Женщины вместе распивали алкоголь, но между ними возник конфликт. Хозяйка несколько раз просила гостью уйти, но та не реагировала. В итоге женщина рассердилась, взяла сковороду и ударила гостью по голове.

После этого пострадавшая вышла на улицу, где её с травмой заметили прохожие и вызвали скорую помощь.

По результатам медэкспертизы установлено, что потерпевшей причинён лёгкий вред здоровью.

Против хозяйки квартиры возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью. Ей грозит до двух лет лишения свободы.

Расследование продолжается.