Афиша Обнинск
+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужанин выплатил 600 тысяч рублей алиментов, испугавшись суда
Общество

Калужанин выплатил 600 тысяч рублей алиментов, испугавшись суда

Дмитрий Ивьев
03.10, 08:50
0 325
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В Перемышльском районе местный житель долгое время не платил алименты на своего 13-летнего сына. Долг рос год за годом, и к концу лета 2025 года он достиг почти 600 тысяч рублей, сообщили 3 октября судебные приставы.

У него регулярно взыскивали деньги с зарплаты, но этого было недостаточно, чтобы погасить задолженность.

Когда пристав предупредил мужчину, что за злостную неуплату ему может грозить административная или даже уголовная ответственность, он испугался и решил всё оплатить.

Полностью рассчитавшись с долгами, мужчина закрыл задолженность. Факт выплаты подтвердила мать ребёнка.

Новости по тегу
приставы
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImRQTXBYd2hnZWNDak5sSjl4NnlxaGc9PSIsInZhbHVlIjoiL1AxZHlUNCs0TlpjMkNUc1c2SDBwYTB4WGxrQTlIT0hHZm8vN0NTdzlaVGd1QkpCTnRJbHhUVEsyZGRQVEJJNTlyOUdIZ3B6WFYzNnJzSi81QXEycThPdGs5UFlNVkV1aVkyYkE4emZZY0JDZW43MDY0czZZUmVabjh3QzNKZmhDRng5T1pYTTFnS1JieXNrSWZVa3NjQ0xhYXA0WHE2ZHppNzVmaDhWV0hodUhJRkhpUG5jWExUbXJRWHo3MjdFWFY0K2toNU9vUTRWaU5nMVhOMEhlSkJvTnBVek1sdUJoTjJjQ0lEVFZ5a2JUdGZzUjN5Z3gwb1ZTdlhPc0tlWlFFRllqdW9rc2ZJcVZaS241b1dhZzRURVpSdGorOFZDZEFPNzdrQk04NlFxRStlL2h5M0dHOFliby9SQU1LaTlHZlM2eThTQ080RmJhU3Bkd3JwY1h1WU9rQkZuWDh0bkdGdnMvNzZKT29oaUVYOVlNc3EvREU5TzR3YjlUR0xrUURYNk9aUUFvcEhzUzBhR3V6SjlmazdtdDM1WEJzdE5PaWYyN0VhVzByRmRLbk44NFlKeWQ1MmRYZUU5LzlsTyIsIm1hYyI6ImE1ZGE1NzFiZmZkZmEyZjM4YjkxZTI1ZWE5YTVhNDBiNmEzN2ViMGE5NDk4MDE2MTExMDhiZTdhMDlkYjQ1MGIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlorZWlTZnlkTTQvTC8xU0tGdWYwWlE9PSIsInZhbHVlIjoic3E0WFJUTlFJckVJbWF6ZmNqOElEMFR2M1Mreit2S1ZIdmVyOEdjWnVQNWkwVnRjTWUrVHdNeUhjWGdtS2pQVTc4WDEyUm9jN1ZEVU1QNjBzdnVRWXRlbEN6UUkxcjY4bzRtTUVKSndXOG1EckxVSlQ1aWVsSVR2OU1wbzhqUzVqN0ZvRDNCRHkzMG9aWDNpSXk0Wk9yelB2NHZpSitjTThaa2JQaHBvSFpxY0ZzZnFKdmxFWS9DSklLbE43RFNIM3dlUW9FTnphLzVFam5ZeEZ1NXZYR3RoL2RkOS9aQ01kekQxUHdQallORVlvUURLVkQ4dm5ENUF3S2RISVB1RFVyVnB0OFphMElUbEZsR2ZMMk5pOVZ0TmZud1ordVZYdUxFSlc5RGh4V2hlL1FCWFk0ejRlOHZUZ0pINDVoUGo3ck1PK2FOSU0zbXdMd3VGZEdJcGpra0pSbVVOWWhVV0JnKzBsbGlSdmVqSWI2QXhSd3FVZ0JlTCswZFNTbHJyYkR2UzIyeG9KZmxFMXFiaTREWmRnT1V1TDl0dVJYQ29qcDF2Y1c2RzRyejZTWnl0a0hXYldMMHI3NENxbjZISjBocXZncE54THNoMDhTQzVoRXRJQlNvYTN1MmRva3NPL0ZVeGQwK3BReHE2NExwMnl3RStTSjArbWpwNm9HbzVoVnZYMk9jL3VmSWxEUmhwOUtsN3Z5d2Jtc3MwVlE2N1YvSjMyQy9pV1FaemtwYWo4UXJ4MEh5UFJGam9VK0JRN3FHejQzWDhIQm52QVVhTnVFYTl6L0MyajhWL081czlDK05pa2orc2hHV2xjMlkvTU4zbkhrMXJ0Zzc5bXdoQyIsIm1hYyI6Ijg1MmZkMjdmYWJlYzQ3NjczNDA3NjQzZWI0NTdlMmU0MmI3MWY2OGJhYTJlMTY3ZjZhNTdhM2IxYzBhMWZmNTgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+