Калужанин выплатил 600 тысяч рублей алиментов, испугавшись суда

В Перемышльском районе местный житель долгое время не платил алименты на своего 13-летнего сына. Долг рос год за годом, и к концу лета 2025 года он достиг почти 600 тысяч рублей, сообщили 3 октября судебные приставы.

У него регулярно взыскивали деньги с зарплаты, но этого было недостаточно, чтобы погасить задолженность.

Когда пристав предупредил мужчину, что за злостную неуплату ему может грозить административная или даже уголовная ответственность, он испугался и решил всё оплатить.

Полностью рассчитавшись с долгами, мужчина закрыл задолженность. Факт выплаты подтвердила мать ребёнка.