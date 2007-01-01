Калужанина вернули из украинского плена

В четверг, 2 октября, стало известно про освобождение 38-летнего Андрея К., сообщил уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников.

Калужанин стал одним из участников обмена военнопленными между Россией и Украиной в формате 185 на 185.

Сначала мужчину доставили в Беларусь, а оттуда перевезут в Россию. Как рассказал Зельников, бывшим военнопленным предстоит лечение и реабилитация.