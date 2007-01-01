Жителя Калуги будут судить за долги по алиментам
В четверг, 2 октября, прокуратура города Калуги утвердила обвинительный акт и направила в суд уголовное дело о злостном уклонении от уплаты алиментов. Перед судом предстанет 45-летний местный житель. По данным следствия, мужчина долгое время не перечислял деньги на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. За период с июля 2024 года по июнь 2025 года долг по алиментам скопился и превысил 85 тысяч рублей. Ранее его уже привлекали к ответственности за подобное нарушение.
