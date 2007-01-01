Афиша Обнинск
+10...+11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Жителя Калуги будут судить за долги по алиментам
Общество

Жителя Калуги будут судить за долги по алиментам

Евгения Родионова
02.10, 16:09
0 328
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В четверг, 2 октября, прокуратура города Калуги утвердила обвинительный акт и направила в суд уголовное дело о злостном уклонении от уплаты алиментов. Перед судом предстанет 45-летний местный житель. По данным следствия, мужчина долгое время не перечислял деньги на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. За период с июля 2024 года по июнь 2025 года долг по алиментам скопился и превысил 85 тысяч рублей. Ранее его уже привлекали к ответственности за подобное нарушение.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
100%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjFBS3Yya29rTlBvN1B2Y2ZWN2tkQmc9PSIsInZhbHVlIjoiL2dtM21OTWhySzVyYzlNdVpiMFFQNkFxTWlDRXU4eml1K3kvdGVuZ244bGF6ekNsVWNFOTdXOG5PVEVBeFZDcFNOYlVMMGJYRk5xYlJDM05LbjBtMTRRTFJ6L045SWJvZHhVcXFKVzA0S3B0ZXVnSmZ0OFBkNmF1b2dWbjY2YWc5TG5TekxJMTlXMmtqbjd5Vk0wWExrMm1nREhLQ20rbnUyQksyaktqT0NjdHY1ZXpMY29CQXhIRGdXVUJFTm9XVzhDbXU3bUljRWJJUGFDMWswY00wRUpOa0NUa20wSFVhOXR4aGNHQkMvODV0Z3UxbXZGdkplRjdtWFk3Y05LVVp0bUR6alAyb1p1a1Zac1loajFPUGFZaDNYYnNXaVhaQmJOZGw3TU5qNVJ5MlVybVY1S1ZzazJibitFbGZ6SElxeDJ4WVRqUEFZNEttWWc5cnhXQmlBSEhBelpVVnZMZXg5REplRzdJOWRzN1JiYTVJMFlVZFNBdGx6Qi95Z3JpUHA3UWZDMmszZktXdTVnZzVJWnNXMHZxK3JuQll3UitrN2Z4aUpwZmdUY2M1U2FZcXBvWDJsZC9oNmpwejdLayIsIm1hYyI6ImIyODEzMmJlNjFlZGNmZDhlMTc3MDQ4ZDJlZWQ4YjI1Yjg5ZDk4NjI5ZTI4NGE4MGQ0YmZmYjM3MTdjNWRjZTgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Illxb093dEJkNDF0V3RQYjM5TTMzNEE9PSIsInZhbHVlIjoiTldLVHpKMDYyd2NaTWJCQUFlUW9sSDRZa0ZqZFc3WmdvdEVJWnplb2tPNUN1YmVIR3IwZldDNFZWaURNK3Z1M0ZUdFhMay90cXQ2cFJEYWZQSVlwazNLUSsxZjZWTHNMclJiSWtUcXR4MkhJdHdhRTMxYzZzTnJaSDVLRm1wZHFTU2I0c3NjRFZzWGhWNEJUeDQxaENIWTVwZHk3bTgrQmdZUm1OMHF6MUM5Z3VjMjZCMmxMa3dvK1VyR1VUSGhQMm9jTWtyWUZCMFZUa2JWUnV0ZUZQTGY5QkhyUVRHcnRiZjR1YWs0NWdsNE5wY1E5d3h2Y2xkWi95WGZIWWNBYnBMc2Vqc3VGS3FvcFpJeXFJbEdua2h2M2h6QjVDZjNVRVNoSFNPRlJ5Y3VEZkFUVUNnY0ZXeUlhTzgySE9kS29aS1c1WkxpaGpJU1ljS1BvTWxnSDE5R0wzQktWVTZsNlJ5bzRTTU5yQWp6V2dZdms4dFE4bnM0allBQmc4eklMOHdLaHNBL3RwazdocVVwdnVLdzFXTE1WNGoySHYvZDI0cmlDUDNLOXgvWkw4TFRGTHhtNW1uRGFDeGY0TWYzd2REaVhMWksxdW1tTVQ5bVJaWUtsZUwrejg0NHE2TEtZWU5sN3lYejMySG5pT29oZXU2ZjRTTC8xWWxMakZnQ3dhZVNaN0hidHgrUXQ1TTZidkpjSzRHLzE5RFpiTGNjQUcrTVcyRVZMN3JIaitEc1RrK0JRc2x4SG1hUEhZdGQwckVNQ0dRNlk2dDlVZXZHUmdWT2ZsTWxpYy9NRjRtRC9MVStYb0l3dEVIQ0JWb0thWDVqRnFnT0hINjlCV1ExTiIsIm1hYyI6IjIxOTI0YjU1YzFhMjViYTFmNWM0YjBiMmVmMjQxMzAwOTFiNzFmZDg3MTliZTlkYThkZDFjNDMzYzQ3YTY5MzkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+