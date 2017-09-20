Афиша Обнинск
Осенняя вакцинация: ваш щит против сезонных угроз

03.10, 10:40
Читайте KP40.RU:
Врач-инфекционист «Клиники ЗДОРОВьЯ» Татьяна Киреичева рассказывает о рисках, которые ждут нас с наступлением осени, и о надежном способе противостоять им.

— Острые респираторные вирусные инфекции традиционно становятся лидерами в осенне­-зимний период, — констатирует Татьяна Владимировна. — И связано это не только с холодами, но и с легкостью распространения инфекции. Люди возвращаются из отпусков, дети начинают учебу, растет число контактов.

По словам Татьяны Киреичевой, самыми беззащитными перед инфекцией обычно бывают дети, поскольку иммунный механизм у них формируется только к пяти годам.

Еще одна группа рис­ка — люди старше 65 лет. У них, наоборот, с возрастом иммунитет ослабевает, и острые респираторные инфекции могут давать осложнения.

Особую осторожность следует проявлять и беременным. Естественная иммуносупрессия увеличивает риск развития вирусных инфекций, что может привести к серьезным последствиям — преждевременным родам и, возможно, даже развитию пороков.

И конечно, уязвимы перед возбудителями инфекции люди с различными хроническими заболеваниями.

— Следует учитывать, что защитные антитела в организме вырабатываются лишь через 2­4 недели с момента прививки, — подчеркивает врач-­инфекционист. — Важно подготовить свой иммунитет заранее. Пройдя вакцинацию в сентябре-­октябре, вы обеспечиваете себе надежную защиту как раз к разгару эпидсезона.

Современные вакцины обладают высоким индексом безопасности. Однако страх перед прививкой порой испытывают не только дети, но и взрослые. Он связан с возможностью негативных последствий.

— Любой лекарственный препарат может вызывать побочные реакции, — отмечает врач. — Возможно в месте введения вакцины покраснение, а также повышение температуры тела или общее недомогание — все зависит от свойств организма. Эти симптомы не являются патологическими или побочным явлением вакцин, они проходят через день — два самостоятельно. И конечно не идут ни в какое сравнение с тяжестью самого заболевания.

Записаться на вакцинацию можно на сайте «Клиники ЗДОРОВьЯ» или через колл­центр.

 

Реклама. Лицензия ЛО‑40-01-001400 от 20.09.2017 г. выд. минздравом КО. ООО «Клиника здоровья». ИНН 4027119829. erid: 2VfnxvQzBgC
