Главная Новости Общество В Калужской области начал действовать комендантский час для детей и подростков
Новость дня Общество

В Калужской области начал действовать комендантский час для детей и подростков

Дмитрий Ивьев
02.10, 13:01
0 852
Аппарат уполномоченного по правам ребенка в регионе в четверг напомнил, что с 1 октября по 31 марта в Калужской области действует зимний режим комендантского часа для несовершеннолетних.

Дети до 18 лет не могут находиться без сопровождения родителей или законных представителей с 22:00 до 6:00 на улице, в общественных местах, кафе, торговых центрах и других местах массового пребывания.

За нарушение этого правила к ответственности привлекают родителей или законных представителей. Административная статья предусматривает штраф в 500-2000 рублей.

