Афиша Обнинск
+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество С Днём сотовой независимости! Билайн запустил бесплатную подписку на связь и объявил новый праздник
Новость дня Общество

С Днём сотовой независимости! Билайн запустил бесплатную подписку на связь и объявил новый праздник

02.10, 12:29
0 295
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Билайн объявил о создании нового неформального праздника — Дня сотовой независимости. Он символизирует переход к новой эпохе мобильной связи, где базовая потребность людей в общении обеспечивается доступным способом без ежемесячных платежей. 

Чтобы обеспечить право каждого быть на связи, компания запустила новую форму предоставления услуг — бесплатную подписку на связь. На смену привычным тарифам с абонентской платой пришёл современный формат, знакомый пользователям по цифровым сервисам. Теперь, подключив подписку, клиент получает безлимитные звонки на номера Билайна навсегда, без необходимости следить за балансом, остатками минут и риском блокировки номера.

При подключении подписки клиенту необходимо внести совсем небольшую сумму на свой баланс — этими средствами можно оплатить различные дополнительные опции. Подписка bee предусматривает стартовый уровень bee START* с безлимитными звонками внутри сети и 1 ГБ интернета**, а также входящими звонками с номеров любых сторонних операторов. Даже с таким небольшим набором клиент сможет всегда оставаться на связи с близкими и общаться без ограничений в сети Билайна. При необходимости клиент может в любой момент расширить набор услуг — докупить интернет, подключить безлимитный трафик на мессенджеры или перейти на другие уровни подписки в приложении Билайна (12+) или в личном кабинете на сайте оператора. Все подключённые услуги прозрачны и находятся под полным контролем клиента. Отключить платные опции или изменить уровень подписки и пользоваться только стартовой подпиской на связь можно в любой момент. 

«Билайн внимательно изучает изменения на рынке и ожидания клиентов. Пользователи всё чаще выбирают мобильную связь, ценя её надёжность и безопасность, и не намерены за это переплачивать. Мы с этим согласны и убеждены, что право на связь — базовое и должно быть доступно каждому. Подписка на связь bee START от Билайна — наш ответ на вызовы современности и символ нового подхода к услугам связи. Это возможность оставаться на связи всегда и самим решать, когда и какие дополнительные сервисы необходимы. Наше решение отражает потребности клиентов и драйвит рынок к изменениям. Клиенты не готовы переплачивать за базовое право оставаться на связи, и мы их в этом поддерживаем. Это настолько меняет сложившиеся подходы на рынке телеком-услуг, а также вызывает отклик со стороны людей, что мы решили отметить этот поворотный момент как День сотовой независимости», — отметил генеральный директор Билайна Сергей Анохин. 

День сотовой независимости, объявленный Билайном, призван подчеркнуть, что быть на связи — это больше не платная привилегия, а базовое право людей, и теперь его реализация может быть свободной, прозрачной и доступной для каждого.

 

*Би СТАРТ

**Доступно только для клиентов, получающих новую сим-карту Билайна, или при переносе своего номера от других операторов по MNP

Реклама. ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru г. Москва, ОГРН 1027700166636. Erid: 2VSb5xVh3nh
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Партнёрские новости
eyJpdiI6IjRlU0NGenEwbmJsUUZOZFVDYVlHVUE9PSIsInZhbHVlIjoiN0tkZlE0RGtFQVJ3aGZRazFGSWJhTU1EYXVxb0ZDUzcxRUs2eGFXQ01HM3I3MFJmRXFucHBlT2xQZHNpTWN0YmhuMTdMem9IVml1QmNZd0pMWG4rK0JGNkNWZCtTTXFUNkNZTktINmIvQWRBbW5QZmRGSnpYRzFMVXN3MVpadmlJdHRHOGZqUEVrYUVTOU4waFFvcFpQbGVDbnM5a096czU1K25sS0RNNEpaTmxzN1gwRENoakVBV3BDTFk0bXVUV29OZmFNQTdhMnpPQm5sUVluOTRDTDVlVUNqNTM2OFBuRzBzZjdjU3RhZkIwMnNDbEcxV00raW83MUlRa2ZEdzFvVzVpTkNCMHNkLzBnVTFiMlpUb2hJZGo2SVJUTnBMRm9tSDgyaGtzb1l0emNPazNLclZUUmNnQUFSelVOcDR4WXFlR2RUU09DU1pKUzZUMEF6YWNKVDhmOFR4Yk1zR2VmcGcvRHdTZzg3WHRFMkc3M1dVN05KYzFPWFZvRUlydDFRUnBlRGZ1aVNoVUF5dlhORXhOL3ZIZTkva0NFYVc1SUNZM1VIdlM5T2JIVGdEdVhDbXhmVmJIT0hYSW1tTyIsIm1hYyI6ImI4NDcyOTA5MmMzZGEyMGY1NDM2OTIyMDZiNTYwZGJkODQwZTZhZjlmZTA0MGZlZmI3MjM4MTdkNGNmYjA1NWMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImYzK1IzZnF2OXVxbFNoaUR3QWlBM3c9PSIsInZhbHVlIjoiRVN6YVk3M1czaFdGVUFDUXc2ZDZIaVVYZFBON3c5aERtcGU3SWRzZGs0OHZPZlZnWGhlVzBZR3lldVJ0aVkwcEt2amdjUnpxZERHOC82Z2NLQ0FsZDdreUp4K2VZN04rOFJtYTdZam15OHNzcHRjSmplYTg0bWZGZ3hCOWR2NmQ5cEdmQ2N1bndLMGd6WGtpSmZXdW5PdHNkN2Rvai9hbzV1RFVmaDFrZEJLYThURFcvYkhMSEFRZUxvNXNITEkvb1A3WEJrYTRRdlkwRDFNR1VRNFRDbHd0U1VhUWltYVlLT2wvSHJZZ3dKMFdOejRYVjFrdU9NTGlvVmlyM3kxZStWVGUvaCtkT0NEc1VGcC81ZmlSNkpIbmpVbUQwMTN4NW9rWnQrZCt2OSs0YW0vblpRQlNSM3YrbmxnUytBUkdtaTFKNTRtWVg4RGo1VXQwSnJmSWh3TXd5ZDZ2Z3VaSXA1WUphQW12VmkvdWx2RkZWZGRHK2ZXUVphcXJINVNyV1ltcGNCazJHU1lPa08wZHR0VGFvTkUveHJoRVVqaXF5R1dYY1VJY3ZTRW9CU0o3Zi9rallSUm9NSlpsTWQza2kyVFdnUTlCNmtjSGpDUkpmTy9ZQzNvYmxXNHRPejZ5a1VGWlZNanl4U3lTRG5KTkxMaDE1U2FJS2dlYUxTUURIUkJxK29sVklvZmdKRmNLL3pnakFBRGMyTHQ2NmdGYmNLMTAzTUNNT2VBK0w5QXlHU0ZPRkdHRWFzc2QvZlVJcmhBRUJCc0RJQjNnQW9ZUERoTmhEcldIL3JFekpnYWEzbXJ3dC9jZUVTSDhQTHViZE9Id2hkUTBRZ29EUDlBTyIsIm1hYyI6IjAyYjMxMzlmZjNiMzRhMDI2MDBhY2E1NzgxY2Q0MDVmMzNhNWVjNWYyZTc3NjQyMzMyNmZmNGZhYTY2NjViYmUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+