Трое жителей Бабынинского района заплатили штрафы, чтобы избежать работ

В Бабынинском районе трое человек - один мужчина и две женщины - одновременно погасили свои уголовные штрафы на общую сумму более 200 тысяч рублей.

Мужчину оштрафовали на 90 тысяч за применение насилия к представителю власти. Одна из женщин должна была заплатить 60 тысяч - её признали виновной в продаже товаров без маркировки. Другая женщина получила штраф в размере 55 тысяч за то, что вовлекла несовершеннолетнего в антиобщественные действия.

Судебные приставы уведомили всех троих, что, если они не оплатят штрафы вовремя, вместо денежного взыскания им могут назначить более строгое наказание - например, обязательные или исправительные работы.

Чтобы этого не произошло, все трое быстро оплатили долги и принесли квитанции в отдел судебных приставов. Производства закрыты - обязательства выполнены, сообщили 2 октября калужские судебные приставы.