DOGMA вошла в ТОП-3 лидеров российского девелопмента: портфель строящихся проектов превысил 2,3 млн кв. м

Федеральная компания DOGMA вошла в тройку крупнейших компаний России по объему текущего строительства. Согласно данным наш.дом.рф, по итогам сентября общая площадь жилого строительства девелопера составила 2,37 млн кв. м. DOGMA подтверждает статус одной из ведущих строительных компаний страны, демонстрируя уверенный рост и реализуя крупнейшие проекты в пяти регионах России.

Лидерские позиции компании DOGMA достигнуты благодаря реализации масштабных жилых проектов в ключевых регионах присутствия: Краснодаре, Новороссийске, Калуге, Омске и городах Московской области. Стратегия развития включает также расширение географии: девелопер анонсировал выход на рынок Ростова-на-Дону и Москвы, а также ведет работу по реализации проекта в Ленинградской области. В 2025 году компания DOGMA успешно дополнила продуктовую линейку и вывела проекты бизнес-класса в Краснодаре: новую очередь микрорайона «Самолет» и ЖК REEDS демонстрируя способность гибко реагировать на запросы потребителей и усиливать свое присутствие в разных сегментах рынка недвижимости.

«Наш фокус – это комплексное развитие территорий. Мы реализуем проекты с социальной инфраструктурой и современными сервисами для жителей. Текущий проектный портфель в 2,6 млн кв. м – это долгосрочная программа развития компании, в рамках которой мы концентрируемся на качестве продукта, операционной эффективности и внедрении IT-решений. Эта стратегия позволит нам сохранить лидерские позиции и заложить основу для будущего роста», – прокомментировал Денис Морозов, президент федеральной компании DOGMA.

Компания DOGMA также формирует новые точки роста, диверсифицируя бизнес через создание собственной производственной базы. Ключевым проектом в этом направлении стало строительство индустриального парка «Копанской» в Краснодарском крае. На его территории уже запущено производство двух предприятий — «Геометрия окон» и «ПРОМеталл», которые обеспечат группу компаний DOGMA и строительный рынок высококачественными ПВХ-конструкциями и металлоизделиями. Параллельно компания усиливает свои позиции в сегменте коммерческой недвижимости, реализуя уникальные проекты, такие как один из крупнейших в ЮФО термальных комплексов в составе жилого микрорайона DOGMA PARK в Краснодаре.

Федеральный девелопер DOGMA возводит современную жилую, социальную и коммерческую недвижимость в Краснодарском крае, Московской и Ленинградской областях, Калуге и Омске. За 13 лет успешной работы компания построила 2 млн кв. м жилья. Еще 2,6 млн кв. м – на стадии возведения. DOGMA входит в тройку лидеров по объемам текущего строительства в России (согласно данным ЕРЗ.РФ и ДОМ.РФ). На сегодняшний день сдано точно в срок 96 многоквартирных домов в Краснодаре и Новороссийске, еще 11 масштабных объектов в пяти регионах РФ находятся в стадии реализации. Отдельное внимание компания уделяет развитию социальной и культурно значимой инфраструктуры: строительству детских садов, школ, спортивных площадок, игровых и парковых зон, храмов.

Застройщик – ООО «Специализированный застройщик «Д-ФИНАНС».