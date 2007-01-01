Калужанка оформила фиктивную прописку 18 иностранцам

Женщине 62 года, она живет в Калуге. На нее завели уголовное дело - она подозревается в том, что незаконно зарегистрировала у себя в квартире 18 иностранных граждан, сообщили в четверг, 2 октября, в УМВД по Калужской области.

Выяснилось, что ни один из них там на самом деле не жил. Это была фиктивная регистрация, чтобы иностранцы формально были поставлены на учет в России.

По словам самой женщины, деньги за прописку она не брала, но взамен просила сделать ремонт в своей квартире.

Теперь против нее возбуждено уголовное дело за фиктивную постановку на учет. Ей запретили покидать город, пока идет расследование.

Если вина будет доказана, женщине может грозить до трех лет тюрьмы.