Калужане просят помочь инвалиду-колясочнику, который ночует на улице
Общество

Калужане просят помочь инвалиду-колясочнику, который ночует на улице

Дмитрий Ивьев
02.10, 09:14
0 315
Наша читательница прислала фото человека, который уже несколько дней находится у магазина на улице Ленина, 81.

– На улице холодно, он как будто никуда не уезжает с этих мест, – говорит калужанка. – Максимум – его могли попросить держаться подальше от магазина, он чуть отъехал.

Подходить сама девушка к нему опасается, мужчина выглядит нетрезвым.

– Вчера позвонила в полицию и скорую, чтобы мужчину забрали с улицы, с холода. Заявку приняли, уточняли что-то, но сегодня с утра мужчина на прежнем месте. Не знаю, отказался ли он сам ехать или к нему так и не доехали.

