В Калужской области снизилась средняя зарплата

В июле нынешнего года она составила 91 165 рублей, сообщили в среду, 1 октября, в Калугастате.

Статистика учитывает предприятия и организации с 15 и более сотрудниками.

По сравнению с июнем зарплата уменьшилась на 2,8%. Но за год рост составил 20,2%.

Самые высокие доходы в Калужской области в июле 2025 года были в страховании и финансах (121 тысяча рублей), в профессиональной, научной и технической деятельности (120 тысяч), в строительстве (117 тысяч), на обрабатывающих производствах (114 тысяч).

С учетом малых предприятий средняя зарплата составила 84 743 рубля.