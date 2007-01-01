В Калуге пройдет День мужского и женского здоровья

В субботу, 4 октября, во всех поликлиниках региона состоится день оценки репродуктивного здоровья. Прием открыт для жителей в возрасте от 18 до 49 лет. Для участия необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Пациентов осмотрят уролог и гинеколог, возьмут необходимые анализы. Записаться можно в поликлинику по месту жительства, сообщили в Минздраве.

В Калуге будут работать четыре специальные площадки, где можно бесплатно пройти обследование и привиться от гриппа:

Женская консультация, ул. Литейный, 7 - с 9:00 до 14:00:

прием у гинеколога и уролога, маммография и флюорография.

Площадка у кинотеатра «Центральный», ул. Кирова, 31 - с 10:00 до 14:00:

вакцинация от гриппа.

Перед зданием Арбитражного суда Центрального округа, ул. Кирова, 4 - с 10:00 до 14:00:

обследование женского здоровья, анкетирование мужчин, прививки от гриппа.

Поликлиника №5 (ул. Космонавта Комарова, 4) - с 9:00 до 13:00: