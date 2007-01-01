Афиша Обнинск
Общество

Нелегальными мясом и рыбой торговали в Калужской области

Дмитрий Ивьев
01.10, 14:28
О результатах проверки 30 сентября сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Данные системы «Меркурий» помогли выявить схему нелегального оборота продукции животного происхождения.

Калужская предпринимательница с помощью подложных документов прикрепила к хозяйствующему субъекту дополнительного пользователя. После этого были оформлены нужные документы на якобы произведенную говяжью печень.

По такой же схеме получались и документы на рыбу.

Проверка показала, что сделки по этим товарам проводились незаконно.

Учетные записи нарушителей аннулировали. Россельхознадзор передал информацию в полицию и прокуратуру.

