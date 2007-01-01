Нелегальными мясом и рыбой торговали в Калужской области
О результатах проверки 30 сентября сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.
Данные системы «Меркурий» помогли выявить схему нелегального оборота продукции животного происхождения.
Калужская предпринимательница с помощью подложных документов прикрепила к хозяйствующему субъекту дополнительного пользователя. После этого были оформлены нужные документы на якобы произведенную говяжью печень.
По такой же схеме получались и документы на рыбу.
Проверка показала, что сделки по этим товарам проводились незаконно.
Учетные записи нарушителей аннулировали. Россельхознадзор передал информацию в полицию и прокуратуру.
