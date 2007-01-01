Афиша Обнинск
Общество

Лошади на Кубяка пасутся в мусорных контейнерах

Евгения Родионова
01.10, 15:25
0 442
В среду, 1 октября, сразу две жительницы Калуги независимо друг от друга обратились к губернатору с просьбой решить проблему с лошадьми.

Они прислали фотографии лошадей, которые едят из контейнеров. Одна из калужанок отметила, что недавно в другом городе подобную проблему решили жестко-хозяев обязали убирать за своими питомцами, привлекая к административной ответственности за нарушение санитарных норм.

Напомним, что жители микрорайонов Северный, Байконур и Кубяка уже много раз жаловались на выгул лошадей во дворах многоэтажек, на детских площадках и под окнами квартир.

Владельцев животных штрафовали на 55 тысяч рублей. На данный момент проблема не решена.

