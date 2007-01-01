Афиша Обнинск
Общество

В Калуге отпраздновала юбилей Антонина Нерославская

Дмитрий Ивьев
01.10, 14:36
0 450
70 лет исполнилось бессменному руководителю детско-подросткового клуба «Кожевенная слобода» Антонине Дмитриевне Нерославской. Поздравил юбиляра и поблагодарил за плодотворный труд председатель Думы городского округа города Калуги Юрий Моисеев:

- Вы создали не просто учреждение дополнительного образования, а настоящий островок добра, уюта и творчества для сотен ребят. «Кожевенная слобода»  – это место, куда дети идут с огромной радостью. За этим успехом стоит ваша мудрость, теплота сердца и колоссальная энергия, которую вы вкладываете в каждого воспитанника и в сплочение замечательного, дружного коллектива профессиональных педагогов. Желаю крепкого здоровья, оптимизма, новых успехов и достижений, благополучия и неиссякаемого вдохновения!

