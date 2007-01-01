Афиша Обнинск
Депутаты - ветераны СВО, новички и новые наименования: как преобразилась городская дума Калуги после выборов
Общество

Депутаты от СВО, новички и новые наименования: как преобразилась городская дума Калуги после выборов

Председатель Думы городского округа города Калуги в эфире радио «Комсомольская правда - Калуга» подвел итоги выборов городской законодательный орган.
Михаил Тырин
01.10, 13:07
0 257
Фото автора
В среду, 1 октября, Юрий Моисеев поделился с нашим корреспондентом итогами выборов, прошедших в Калуге 12-14 сентября.

Он рассказал о том, как прошло голосование, о новом составе депутатского корпуса и об изменениях, которые произошли в структуре представительной власти в новом политическом сезоне.

Расшифровку эфира мы опубликуем на нашем сайте в четверг, 2 октября, а на волнах радио «Комсомольская правда - Калуга» программа выйдет на частоте 93,1 ФМ с четверга по воскресенье в 11.00, 13.00 и 17.00.

