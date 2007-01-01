В Калуге мужчина придумал кражу своего автомобиля
48-летний житель Калуги обратился в полицию с заявлением, что у него украли иномарку. Однако при проверке выяснилось, что машина не пропала - он сам передал ее другому человеку, сообщили в среду, 1 октября, в региональном управлении МВД.
Позже мужчина забеспокоился, что новый пользователь может использовать автомобиль для нарушений, и решил подстраховаться - сообщил в полицию ложь, заявив, что авто украли.
Факт кражи не подтвердился. Вместо этого на самого заявителя завели уголовное дело за заведомо ложный донос.
Расследование продолжается.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь