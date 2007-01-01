Редкий гриб заметили в Калужской области
На днях национальный парк «Угра» опубликовал фотографию ежовика коралловидного.
Этот гриб занесен в Красную книгу региона. Сотрудники нацпарка сфотографировали его и зафиксировали координаты.
Мякоть гриба в молодом возрасте белая, потом становится слегка желтоватой, без особого запаха. Растет гриб на стволах и пнях мертвых лиственных пород деревьев.
В молодом возрасте считается съедобным, но собирать его не следует, так как это редкий вид.
