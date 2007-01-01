Афиша Обнинск
Общество

Редкий гриб заметили в Калужской области

Дмитрий Ивьев
01.10, 12:05
0 596
На днях национальный парк «Угра» опубликовал фотографию ежовика коралловидного.

Этот гриб занесен в Красную книгу региона. Сотрудники нацпарка сфотографировали его и зафиксировали координаты.

Мякоть гриба в молодом возрасте белая, потом становится слегка желтоватой, без особого запаха. Растет гриб на стволах и пнях мертвых лиственных пород деревьев.

В молодом возрасте считается съедобным, но собирать его не следует, так как это редкий вид.

