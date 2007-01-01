Афиша Обнинск
Главная Новости Общество В Калуге хакеры маскируются под судебных приставов
Общество

В Калуге хакеры маскируются под судебных приставов

Дмитрий Ивьев
01.10, 10:29
2 869
В Калужской области усилилась активность кибермошенников, которые маскируются под судебных приставов. УФССП предупреждает жителей о хакерских атаках: злоумышленники рассылают письма с поддельного адреса mail@fssp[.]buzz, имитируя официальные уведомления о задолженности. В таких письмах содержатся вредоносные ссылки или файлы, при клике на которые на устройство может попасть вирус.

В Управлении напомнили, что Служба судебных приставов не рассылает массовые электронные письма гражданам и организациям. Достоверную информацию о наличии исполнительного производства можно получить только через официальный сайт УФССП России по Калужской области — r40.fssp.gov.ru, в разделе «Банк данных исполнительных производств», а также через портал Госуслуг.

Жителям региона рекомендуют быть осторожными: не переходить по сомнительным ссылкам, не скачивать неизвестные вложения и ни в коем случае не сообщать личные данные, пароли, реквизиты банковских карт и не выполнять финансовых операций по требованию из писем, смс или звонков от якобы сотрудников ФССП. Это типичные признаки мошенничества.

