В Калужской области включат сирены

В среду, 1 октября, по всему региону пройдёт плановая проверка системы оповещения МЧС.

С 10:40 до 10:44 на улицах городов и в населённых пунктах области прозвучат сигналы сирен. В это же время, в 10:43, на одну минуту будет передан проверочный сигнал через эфиры местного радио и телевидения.

Такие тестовые включения проводятся для контроля работоспособности системы экстренного оповещения населения. Жителей просят не паниковать - это плановая процедура, а не реальная тревога.

Предыдущая проверка прошла в начале августа.