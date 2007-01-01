Заслуженных педагогов занесли на Доску почёта

Накануне Дня учителя, была обновлена Доска Почёта управления образования – на ней появились портреты двадцати заслуженных педагогов – руководителей образовательных учреждений, учителей, воспитателей и педагогов дополнительного образования. Председатель Думы городского округа города Калуги Юрий Моисеев вручил педагогам свидетельства о занесении на Доску Почёта и поздравил с праздником.

«Сегодня мы чествуем талантливых учителей, воспитателей, специалистов дополнительного образования. Все они – гордость Калуги и прекрасный пример для молодых коллег. Успехи наших педагогов и их воспитанников отмечены на самом высоком уровне, они не раз занимали призовые места на всероссийских и международных конкурсах. Дорогие друзья! Профессия педагога – одна из важнейших, в ваших руках будущее России. Ведь именно вы обучаете и воспитываете молодое поколение, тех, кто будет достойно трудиться, развивать наш город и нашу страну. Благодарю вас за плодотворный труд и преданность профессии! Желаю талантливых и благодарных учеников, новых успехов и достижений», – обратился к собравшимся Юрий Моисеев.