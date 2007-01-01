Афиша Обнинск
Заслуженных педагогов занесли на Доску почёта

Дмитрий Ивьев
01.10, 08:32
Накануне Дня учителя, была обновлена Доска Почёта управления образования –  на ней появились портреты двадцати заслуженных педагогов – руководителей образовательных учреждений, учителей, воспитателей и педагогов дополнительного образования.  Председатель Думы городского округа города Калуги Юрий Моисеев вручил педагогам свидетельства о занесении на Доску Почёта и поздравил с праздником.

«Сегодня мы чествуем талантливых учителей, воспитателей, специалистов дополнительного образования. Все они – гордость Калуги и прекрасный пример для молодых коллег. Успехи наших педагогов и их воспитанников отмечены на самом высоком уровне, они не раз занимали призовые места на всероссийских и международных конкурсах. Дорогие друзья! Профессия педагога – одна из важнейших, в ваших руках будущее России.  Ведь именно вы обучаете и воспитываете молодое поколение, тех, кто будет достойно трудиться, развивать наш город и нашу страну. Благодарю вас за плодотворный труд и преданность профессии! Желаю талантливых и благодарных учеников, новых успехов и достижений», – обратился к собравшимся Юрий Моисеев.

городская дума
