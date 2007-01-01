В Калуге женщине удалили грудь и матку

В Калужском онкодиспансере успешно проведена сложная и редкая трехэтапная операция. 53-летнюю пациентку избавили от злокачественных новообразований молочных желез. Также предотвращено развитие рака в будущем, сообщила во вторник, 30 сентября, министр здравоохранения региона Анна Чернова.

УЗИ выявило у калужанки подозрительные изменения в обеих молочных железах. Несколько лет назад ей были установлены грудные импланты. Дальнейшее обследование подтвердило наличие злокачественных опухолей.

Анализ показал, что опухоли чувствительны к гормонам и имеют мутации в генах BRCA1 и BRCA2. Наличие этих мутаций значительно повышает риск развития рака молочной железы и яичников.

Врачи приняли решение о хирургическом лечении, чтобы комплексно решить проблему. Операция, выполненная двумя хирургическими бригадами, состояла из трех этапов: удаление имплантов, удаление опухолей и реконструкция груди, профилактическое удаление матки и яичников.

Операция прошла успешно, подчеркнула Чернова.