Калужская область не планирует выплат пенсионерам ко Дню пожилого человека

Во вторник, 30 сентября, местная жительница задала вопрос под публикацией губернатора в социальной сети.

- Планируется ли в нашем регионе дополнительные выплаты пенсионерам к Дню пожилого человека? Правительство это отдало на усмотрение глав регионов. В нескольких регионах производятся выплаты. Как вы на это смотрите? Достойны ли калужские пенсионеры хотя бы небольшой поддержки? – написала Мира.

В Министерстве труда области сообщили, что на данный момент такая мера не планируется. Ведомство уточняет, что пенсионеры, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут обратиться для получения адресной материальной помощи в отдел социальной защиты по месту жительства.

Решение о дополнительной поддержке пенсионеров принимается каждым регионом самостоятельно, исходя из возможностей местного бюджета. На сегодня лишь несколько субъектов РФ объявили о таких выплатах.