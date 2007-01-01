Афиша Обнинск
+8...+9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужская область не планирует выплат пенсионерам ко Дню пожилого человека
Общество

Калужская область не планирует выплат пенсионерам ко Дню пожилого человека

Дарья Джуманова
30.09, 14:39
4 974
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Во вторник, 30 сентября, местная жительница задала вопрос под публикацией губернатора в социальной сети.

- Планируется ли в нашем регионе дополнительные выплаты пенсионерам к Дню пожилого человека? Правительство это отдало на усмотрение глав регионов. В нескольких регионах производятся выплаты. Как вы на это смотрите? Достойны ли калужские пенсионеры хотя бы небольшой поддержки? – написала Мира.

В Министерстве труда области сообщили, что на данный момент такая мера не планируется. Ведомство уточняет, что пенсионеры, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут обратиться для получения адресной материальной помощи в отдел социальной защиты по месту жительства.

Решение о дополнительной поддержке пенсионеров принимается каждым регионом самостоятельно, исходя из возможностей местного бюджета. На сегодня лишь несколько субъектов РФ объявили о таких выплатах.

Лента настроения
15 оценили
0%
0%
27%
27%
0%
47%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 4 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InZzQmZ1S1FCVkluUXdHaCt5bTZDSFE9PSIsInZhbHVlIjoiWFdjOXZhOUFCaFM2OW1lZzZPTlBzNng3bDFjeTJQdzdycStZVDFVMTZqUW5FY250OHpjc1ltUzEyN1RsdlM5YmN4ckR6RXpVWWFuUVJCYlJxSkVVM2N5Qkt4YXRHMFNTbzh4eVI3Wjc4QklxQkZQYVlvNnZiMHBLS3pCWUUxNlpEVWJ5VWg2MVBGVjIyZW9uYThmRnZ2am82Tkpxcm5FRXhyZWh5RmJJeUNnR2FBSGR5KzFrelNYTjhhQzZzZytCQk1mWmxjU1g5UW1sRUpEM2RZT2gwMkJNTitycHVSUUtFdTM0WTBMYnliTkswSWlJeTJZQ0E3SXdzcWtKT3NsVG44QlI2MG1LQ0NJTWlUSThoclBOSVJCdEdHNGRnd3cvc3VtQWRra1BNdDBWQ1ZpK0tWL1FGNWN4aFk3ODZ1dGI2MFVSbVNoU2VUcGx4TU9walhJMDl6c3A1MmNpcE5YZlRKODA5K25vRlNjQk9yVVNQbnR0SmQwZ0RKcG5lYXRNdW5Sdk14WERWcFFQVlNUMjdObmFUL3NtSUZwK0RjYlRUUktjc3VuOVJ0S2dZRnkreUU3OG1TVWh3ZnZEd3dhRCIsIm1hYyI6IjVhMjI1OTg0ZmVhMWZhODg4NjQ0MDdhMWM5YWY1MmQ0ZTQ2YTFlYzgxMDNlNTVmM2E4MzM4NjZkMmMwM2JkM2MiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjMxNWFRQTB0K1hyWkJkYXlwRWlQSGc9PSIsInZhbHVlIjoiaENCYy9xU0RjT1NtdjNxdTZWNnowTm9Cdy9PSVZhKzJFNDFWR0ZYa2p5b3BucXo2RzlUTGlydmEzcVBRZXpnREFnaUtDT1Z3SmlQakVwdWJDblZPSEM1dEp5SE5HdWVXVVRWU1pycWxDSHByRnFsZ3VUYWVvbW5TV1ZxWFhVRXdyZXlLVitEKys4YWZuNmsxeExBZGRtYUp0RjI0a0p4MElyWWJ1NnRFcGZhZHhxUkZZZDZLMjFSeXlqZGU3ZUNPRzhGQW5FQU1IcHlvTjBSNE8wb3ZBb0VhL1dCMGJnc1lZQ1dQZXVDVFFhZVdmSzlkd0VWaVYwT1lNZXN5Zy9nRE00Y0xLTktDc2lZbDBPazJ6RnBVMU1rQ2lMOHNJYVlMcVF1TnNJaDl3OW5HMHlXdHVlbWZpOGIzVTB3VEhOTEV4cHZWK0ZtNlQ1eGgwa1Q5OUtQVUlvV1lpYzAvSktDOTVqdmNIL0htUmFrdFQ4V0sxQmpvelJLTHJONWNPaEV5L0h4Mkl2VHU2S0M5THpuWElRQXFSZDIwOEErZWxKbjVCWUdpUm1aSDdEVG1TYmUzanJXK0w1L1FJOFNaSXFuQ0hCLzdjNVVkbzNxWmVHbmRVWkF1UDJjNk9vRU5EQks1RzBVSkhyNDhMTWxaZk11RTJrMUo5ODR0YjJlMWliS3g2ZWM5ZWh0KzVXdFRTMTFFVS9HaDNsYkJoa1N4VlRsYnNzMXJ2NVZNdVY5dHFyVnZPdFA3SDB3cEJKcUdWVzl2TWZIMC9xcUpKOHoweGF4OWR3dGxtcHUyU2srTjNWZndnbUI2cThjdHhISzNZMHNnd1AxbmFCcmEvQ2NYUXM3TyIsIm1hYyI6Ijk4ZDFjMDU1ZDUyZDdlYTYyYzNlOWM1N2Q5MDZjMjdiMjdmY2I0MmQ2ZTAzNmM1NzM0M2E4MmFkOGM0ZWIwMmUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+