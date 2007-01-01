В Калуге водитель маршрутки отказывался принимать оплату картой

В понедельник, 29 сентября, местная жительница оставила комментарий под публикацией губернатора в социальной сети.

- Калуга, автобус 71. Водитель спрятал терминал под сиденьем, говорит, оплата налом или переводом. Я настояла на оплате картой. Номер машины с838та. По-русски говорит плохо, водит плохо. В РФ ведётся борьба с переводами по телефону, с мигрантами. Что с этим в Калуге и области? - написала Елена.

В городской администрации сообщили, что руководитель транспортного предприятия уже получил указание не допускать подобных ситуаций. Водителя маршрутки вызовут для выяснения всех обстоятельств.