В Калуге на улице Фомушина произошла коммунальная авария после подключения отопления

Во вторник, 30 сентября, местная жительница оставила жалобу под публикацией губернатора в социальной сети.

- По ул. Фомушина, 29 в микрорайоне Хороший, отопление дали и сегодня закрыли! Прорвало канализацию, прорыв кипятка в подъездах, льёт даже на улицу! К отопительному сезону дом не готов совсем! Помогите! Лифты тоже перестали работать из-за потопа, - написала Елена.

В Госжилинспекции пояснили, что, по словам председателя ТСН, два инженера уже работают на месте. К концу дня отопление в доме будет восстановлено.