В Калужской области бензин подорожал до 72 рублей за литр

В регионе продолжают жаловаться на рост цен под публикациями губернатора в соцсетях.

Жительница Товарково оставила комментарий в понедельник, 29 сентября. Она спросила, почему бензин так подорожал.

На фото видно, что АИ-92 стоит 72 рубля, а АИ-95 — 77 рублей. Схожая жалоба пришла из Мещовска, где АИ-92 уже тоже стоит 72 рубля.

В министерстве конкурентной политики региона ответили, что розничные цены на бензин зависят от биржевых торгов. Ведомство обратилось в УФАС Калужской области для проверки ценообразования на АЗС региона.