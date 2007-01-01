Афиша Обнинск
Общество

В Калуге просят закрыть наливайку на улице Спартака

Дарья Джуманова
30.09, 13:07
0 368
Жалобу под публикацией городского головы Дмитрия Денисова оставила местная жительница во вторник, 30 сентября.

- Вы активно закрываете «наливайки», но никак не реагируете на нее по адресу Спартака, 5. Написано очень много жалоб жителей близлежащих домов. Писать ещё одну жалобу смысла нет, всё в ваших руках. Пожалуйста, помогите закрыть его, мы устали бороться с этим заведением, которое мешает спать всем людям уже на протяжении нескольких лет. В летний период это просто ад! – написала Мария.

В управлении экономики города ответили сообщили, что владельца бара оштрафовали за нарушение. Однако проблема не была решена, поэтому планируется повторная проверка.

