Москвичу грозит до двух лет колонии за ДТП в Юхновском районе

22-летнего парня обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в региональной прокуратуре во вторник, 30 сентября.

По данным следствия, происшествие случилось в июле этого года на трассе «Москва-Рославль». За рулём автомобиля «Renault» москвич не справился с управлением, машину выбросило с дороги в кювет, где она врезалась в дерево.

В результате аварии двое пассажиров получили серьёзные травмы. Теперь водителю грозит до двух лет лишения свободы.