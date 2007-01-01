Афиша Обнинск
Главная Новости Общество Работодатель в Козельске выплатит 100 тысяч рублей за производственную травму
Общество

Работодатель в Козельске выплатит 100 тысяч рублей за производственную травму

Дарья Джуманова
30.09, 11:43
0 394
В мае этого года 23-летний грузчик получил травму ноги. Об этом сообщили в региональной прокуратуре во вторник, 30 сентября.

На парня наехал автопогрузчик. Из-за этого он временно не мог работать.

После проверки обстоятельств дела, в суд было направлено требование о взыскании с работодателя компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

Суд полностью согласился с требованиями и постановил взыскать с компании указанную сумму в пользу пострадавшего работника.

