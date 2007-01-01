Афиша Обнинск
Общество

В Калужской области проверили температуру в школах и детсадах

Дарья Джуманова
30.09, 11:35
0 475
Во всех районах прошли внеплановые проверки образовательных учреждений. Об этом сообщили в региональной прокуратуре во вторник, 30 сентября.

Специалисты оценивали, насколько хорошо отапливаются школы и детские сады.

Проверка показала, что в некоторых зданиях было прохладно, и температурный режим не соблюдался.

По всем выявленным случаям были сразу приняты меры, чтобы восстановить подачу тепла и обеспечить детям комфортные условия для учёбы.

