В Калужской области проверили температуру в школах и детсадах

Во всех районах прошли внеплановые проверки образовательных учреждений. Об этом сообщили в региональной прокуратуре во вторник, 30 сентября.

Специалисты оценивали, насколько хорошо отапливаются школы и детские сады.

Проверка показала, что в некоторых зданиях было прохладно, и температурный режим не соблюдался.

По всем выявленным случаям были сразу приняты меры, чтобы восстановить подачу тепла и обеспечить детям комфортные условия для учёбы.