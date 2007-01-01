В Калужской области проверили температуру в школах и детсадах
Во всех районах прошли внеплановые проверки образовательных учреждений. Об этом сообщили в региональной прокуратуре во вторник, 30 сентября.
Специалисты оценивали, насколько хорошо отапливаются школы и детские сады.
Проверка показала, что в некоторых зданиях было прохладно, и температурный режим не соблюдался.
По всем выявленным случаям были сразу приняты меры, чтобы восстановить подачу тепла и обеспечить детям комфортные условия для учёбы.
