Жители Калужской области потратили более 590 млн бонусов СберСпасибо

В Калужской области число оплачивающих товары и услуги с помощью бонусов СберСпасибо выросло за последние 8 месяцев на 3 тысячи человек.

Как рассказали в Сбере, жители региона в 2025 году оплатили свои покупки и услуги по программе лояльности СберСпасибо на сумму свыше 590 млн рублей. Наиболее популярными категориями для оплаты бонусами СберСпасибо стали кафе, рестораны, АЗС, транспорт и аптеки.

Максим Волков, управляющий Калужским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«Мы видим, как программа лояльности СберСпасибо становится частью бытовой логики: бонусы теперь копят не для разовой покупки, а для того, чтобы использовать их в самых частых и необходимых тратах — заправить машину, поужинать в кафе, купить лекарства. Это превращает программу в практический инструмент с понятной целью. Такой органичный путь интеграции говорит о том, что программа действительно отвечает ежедневным потребностям и приносит осязаемую пользу в планировании семейного бюджета».