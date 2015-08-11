Афиша Обнинск
Главная Новости Общество Жители Калужской области потратили более 590 млн бонусов СберСпасибо
Новость дня Общество

Жители Калужской области потратили более 590 млн бонусов СберСпасибо

30.09, 11:15
0 396
В Калужской области число оплачивающих товары и услуги с помощью бонусов СберСпасибо выросло за последние 8 месяцев на 3 тысячи человек.

Как рассказали в Сбере, жители региона в 2025 году оплатили свои покупки и услуги по программе лояльности СберСпасибо на сумму свыше 590 млн рублей. Наиболее популярными категориями для оплаты бонусами СберСпасибо стали кафе, рестораны, АЗС, транспорт и аптеки.

Максим Волков, управляющий Калужским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«Мы видим, как программа лояльности СберСпасибо становится частью бытовой логики: бонусы теперь копят не для разовой покупки, а для того, чтобы использовать их в самых частых и необходимых тратах — заправить машину, поужинать в кафе, купить лекарства. Это превращает программу в практический инструмент с понятной целью. Такой органичный путь интеграции говорит о том, что программа действительно отвечает ежедневным потребностям и приносит осязаемую пользу в планировании семейного бюджета».

Реклама. ПАО Сбербанк. Ген. лиц. Банка России № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка:www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. erid: 2Vfnxw2vi9N
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

