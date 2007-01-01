Калужанин предложил создать новый маршрут общественного транспорта

Он оставил комментарий под постом губернатора в понедельник, 29 сентября.

- В проектах развития транспортной инфраструктуры г. Калуги рассмотрите, пожалуйста, возможность пустить линию транспортного сообщения между конечной Северного, поселком Муратовского щебзавода (станция Садовая), Силикатным (конечная), Анненки (больница). Я считаю, маршрут будет популярным и свяжет несколько удаленных районов в единую транспортную инфраструктуру! – предложил Андрей.

В городской администрации ответили, что рассмотрят возможность создания такого маршрута в будущем, при обновлении маршрутной сети города.