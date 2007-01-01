Афиша Обнинск
В Козельске затопило подвал дома

Дарья Джуманова
30.09, 10:39
О проблеме в понедельник, 29 сентября, рассказала местная жительница под публикацией губернатора в социальной сети.

- Здравствуйте! Козельск, ул. Майская, 16. Затопило подвал канализационными стоками, под ними вновь оказался насос, который является неотъемлемой частью системы отопления, а это значит, что дом останется без тепла! Просим помочь с решением проблемы! – написала Елена.

Минстрой региона сообщил, что специалисты Водоканала приедут на место, чтобы провести обследование и принять меры.

