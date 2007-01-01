Афиша Обнинск
+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге маршрутки постепенно заменят новыми автобусами
Общество

В Калуге маршрутки постепенно заменят новыми автобусами

Дарья Джуманова
30.09, 10:26
0 736
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Об этом сообщили в городской управе после комментария местного жителя под постом губернатора в понедельник, 29 сентября.

Мужчина отметил, что маршрутки давно нуждаются в замене на новый городской транспорт.

- Это является основной задачей улучшения транспортного обслуживания. В последующие три года практически весь транспорт будет заменён на новые автобусы средней/большей вместимости и троллейбусами, - заявили в горуправе.

Лента настроения
7 оценили
29%
0%
14%
0%
0%
57%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkNNcXJaUUdFU3MzVFVDcVRSNWQvd3c9PSIsInZhbHVlIjoielZML1FOODFqaU5TaTBrR3NuU0VuTktOcW05STdUOENUNDBUQ1JRU2FSVWdsa3BqaE9lMm8ydDl1RVZUazU5SFhuU0dTa0FHay9NZ0ZraDIwK3MvTGdXSW0rWkxDanlMWTdVb2xuS0MzbUdPYjM5RkY0bWJ4YUtOUFJBWjZiek5wZXFIQ0hOQ2U2RHRQdkFTWkxGMFNYQ0tSeTJlMHZQcTRqc0docGFoV2FsODM1SkFvTnF1bWlYS2hNWnJBclNWcU03ZGRMUUE1R1JvZUJqZTFKK1hQaEdvV3pnZXBYOUowenRCUUNpMnh1QVYxZXNRdWJaRFZXV2VQTTJFK2FQRDNNRjh2TXdFNkF3YzdpaEZHdDQ3eEJOL2dla0RzV3I1QlBjVWJ4QTBlOVZ3UnZWVFdzUndEYk1BU0RXR2ExM2N4YWE1TVBlK3luVVo3M2l1VlZwRHN6QXJ1ZWFBemttdDQ1OHAyb0hUL1hyYWFPNE0zUGNVNFV2dHN4Q1RuR0dKNXU0QmkrM01PcDdRaXo5WTFBT1hsanQ5ME94MlMrT0J4cGtZNUVqWTA2a3dXbjZGMW9pUGRpOEpBNXpsY1VCcSIsIm1hYyI6Ijk3OTllYjI5MGRkNDA2ZDI0ZTgzNmZmNTQ2MDY3ZjlmNDM1MDJjZWM5NjQ4MWNiZDA3MmFmYzE0NDE5NWU0MTYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Img1UDRoUVAvVUlEUnlYYlhqekd5eWc9PSIsInZhbHVlIjoiSlFZQkpJZjl6RjRTcUVIWm1pZVVQSzI2OTAySnBvR09obUw3a0E2ZDlUbmdvaDBpdUt4L1dGTHM0TVVSaEZoSktWNUZPOW5KNHlmK1NJNzFsUVptZnNqa0laeHhaMGc1bTFSK25hOWFHVE9FL0toVStKd255TUxMSkhoS3l3MXpuMjRnakxLUjUxcjJ6WUw1dEFUaUtZODJlb0xOMTRaQjFQMGdDemlVdnNyTmFTUHdZQVpjNGRZVjRZTnF0M2ZFSnZpbmxnR0cxQ2ViMmhKZjRXMTF1SWhLR21XQ0JTajQrWmtJd0NLMk1DZFNOSkEvdWFMWUt5S0JqQUlvenNFWmwxZ3BiMHdKRmxHSFJ3eHBJeFoyTy9ocXkrYjY2NVNjQnlGVko2Y0w2a1dVd2hqckMzcjJrNVZzWDN3MTMrVjlBR0RYSUh2VTJsaWN3Q2RvSUUwM2NOSjBFRUc5UmZGcFNIL2N3K29JeFZOZjJHd0g5M2lWSTl0ZGY2NFY0UnVyWU5tTHI4Z3JuTm14ZExUR2J1SmF3dHErNklYcUlWVE1iRTRZRUZ5SEpWMUdZUkMyVW9qUGNKYW15YVZEbk5hYklQd0JzaDV1NDJOQ1BNMExnaVFxamNHUEkvYUxmQ3FwY1JXUXRsSFFQSEExTHM0N1ZmN1NSMVU5bXVvNmJEcXBmaEVOL2o0bDNIbWVsWmJqc1NwRGtjZ2RPbXR1dFR4SWlmT3hOY2tQY2V2bWNOcTVoZFdPcVA4YjZweWw4MTRtdW1mcmVIVFFhQk9sZDRtcXFKdDg5TlY1QUFmbDZUb1JRNXg0V2VLMmM5MXZXVTNlSnZIRlBrWUxyR01KTW5tTSIsIm1hYyI6IjUyYmQ5NjYwMTI2ODg1NjFmYzEwNGVkOTk3NTAzM2M1MWE5MmYyN2Q2OTA0NTM3NThlNDAxMTBhMWY4MGFhYzQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+