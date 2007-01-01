В Калуге маршрутки постепенно заменят новыми автобусами

Об этом сообщили в городской управе после комментария местного жителя под постом губернатора в понедельник, 29 сентября.

Мужчина отметил, что маршрутки давно нуждаются в замене на новый городской транспорт.

- Это является основной задачей улучшения транспортного обслуживания. В последующие три года практически весь транспорт будет заменён на новые автобусы средней/большей вместимости и троллейбусами, - заявили в горуправе.