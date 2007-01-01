Афиша Обнинск
Новость дня Общество

Стример из Канады собирается остановить Армагеддон в Калуге

Дмитрий Ивьев
30.09, 08:44
Необычный план по спасению планеты стример с ником «Бог Кузя» озвучил во время своего эфира.

Как рассказал телеграм-канал Shot, мужчина родом из Калуги, зовут его на самом деле Алексей Кузнецов и живет он давно в Канаде. Однако в стримах отправляет присматривать молодых жителей Калуги за сквером Воронина.

По его мнению, в центре города, как раз под эти сквером, зарыт клад, который может спасти мир от Армагеддона. Откапывать заветный сундук мужчина собирается до 20 декабря.

Правда, у него могут появиться конкуренты из городской администрации. В начале года городской голова Дмитрий Денисов заявил, что в сквере нужно поставить танк Т-80. Для постамента наверняка придется копать землю.

