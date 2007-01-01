Афиша Обнинск
Общество

В Калужской области фермера заставили начать работать

Дарья Джуманова
29.09, 16:29
В Козельском районе предприниматель был вынужден вернуть в сельхозоборот более 21 гектара заброшенных земель после вмешательства Россельхознадзора. Об этом сообщили в ведомстве в понедельник, 29 сентября.

В июне 2025 года в ходе внеплановой проверки специалисты выявили серьезное нарушение. Установлено, что принадлежащий юридическому лицу сельскохозяйственный участок не использовался по целевому назначению и полностью зарос сорняками и древесно-кустарниковой растительностью.

За неиспользование земли владелец был привлечен к административной ответственности. Собственнику также выдали предписание с требованием устранить нарушение в установленные сроки.

Проверка, проведенная в сентябре, показала, что предписание выполнено. Фермер принял необходимые меры по расчистке территории. Теперь ранее заброшенные земли введены в сельскохозяйственный оборот и используются для ведения производства.

