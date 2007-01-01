Афиша Обнинск
В Калуге просят вернуть маршрут №83
Общество

В Калуге просят вернуть маршрут №83

Дарья Джуманова
29.09, 16:13
0 490
Свою просьбу в понедельник, 29 сентября, местная жительница оставила под публикацией губернатора в социальной сети.

- Верните 83-й маршрут до Никитина, 137! 41-й автобус утром забит битком, а до остановки третьего троллейбуса идти далеко, и они тоже переполнены. Остановку построили, а маршрут убрали. Люди живут не только на Правом берегу, куда 29-й маршрут ходит один за одним и полупустой, - написала она.

В горуправе ответили, что от этого маршрута отказался перевозчик из-за отсутствия пассажиропотока.

