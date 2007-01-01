Афиша Обнинск
+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области назвали районы с опасной пожарной обстановкой
Общество

В Калужской области назвали районы с опасной пожарной обстановкой

Дмитрий Ивьев
29.09, 13:38
0 222
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

На 29 сентября наиболее пожароопасными лесными территориями в регионе признаны шесть районов: Дзержинский, Хвастовичский, Жиздринский, Козельский, Юхновский и Людиновский. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

В настоящее время по всей области действует второй класс пожарной опасности - это средний уровень, при котором возможен возгорания при определённых условиях, но ситуация стабильна.

С начала года спутниковый мониторинг зафиксировал 540 термоточек, что позволяет оперативно выявлять и локализовать очаги возгораний на ранних стадиях.

Особый противопожарный режим, который ранее действовал в отдельных районах, уже отменён по всему региону.

За весь пожароопасный сезон в лесах Калужской области зафиксировано 8 пожаров, общая площадь которых составила 7,2525 гектара. Все возгорания были быстро потушены силами лесничеств и МЧС.

Новости по тегу
экология
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlZOMDU2cXVTZm9HQ1Y3QlN4cUc3dUE9PSIsInZhbHVlIjoiMDJiL3BzVi8vcUlLVWphcGNBeWJjbU5QcnJGVU9SMVArYmpTVHd0Nkk5N21pdUx3SGh2Mld6VmhRYndtNHRnV01aUFVtTE1WT0NyWkFvYU1wVXhnWDJUdVRuM2hjNTdPRXBHRXFzY0VsWWVmMXhETVpSRjlGb3lNWEJrSnQ1MnlpMElOZ2VjZk45VkRTZXNxSHJwcmhLNUdoNEMwMXZJQ0syTFcvOWRmZ1lqdmU2bWE4b2lIZ1VmejdwYWdWWTYxaEJwZmUyK0JyZVU4TS9BV3JmS3gyL252MHhBSjdidHhtd1BqamJEMlZGQnFxUHJaNCtPYjFMRXltU2NlOXlteldaSHFwYUVlMHk3S0l5ZUN2Q1l6NmlBVHRha1hha21GZ29nSUw5Nmt0MVJSSVpia3VoaDlUSkJ2R1NTWitnQmFKQi9NOXNmeGdZaWIvRGRKK0xzajFTZm9SSVlaRnV0UDFRZXlJcjVJa3h5SnlkOUgzYXFNMUFYVGJZeVZjaGVwU0pMMXFvU0V1NGRERjRYRmZqZVlHbjV6eUdOeUw5SlN3eTU1UU1JNFJFNnFITXpZUkZ2emgzT3I0bHBlbXhkUCIsIm1hYyI6Ijk5OTljNDM0YjIzNjU3ZTZkNjcxMzNmOTVhOGE2NTAwYzMzMzI1MmNlODA0ZWJhZTJjZDhkNDhlZGJjNTk3MmYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ilp2SlV2REd2NFN5My9Gc0pETlpXb2c9PSIsInZhbHVlIjoiQjhxdXZIMThvYWswR0NHL1VKTWp2QkllU2xiNi9ZaGdCc0NTWXM3OGlwMjFGYit3Wk83UFFsS21tL0lTWVprSmVwemdVb2tKY080ZjU5MTFQSmViNVFlQmpIMFlEcjNhdXR2VWMySTFpTWFCZzdSQUNKc0VkbVdhNDExK21wKzM3SGNrajJLUVBMMG1Bd3JtbmhMYjg1MEZhZmhJOS9XSWZaL0lnUXJTUlh0cGNBMTVqSzY3M3MvWm80ei9Ea0dOd1h2SkxJcDF1Yk4zTnQyVUkwU0s5WmRoTnZuT2FmRXJYaE5KOTdoQm5pckJnR3hOK2lsQkpoLzNHZWcvNmF4OGhiSXdkdVV5ZFFjNGF1R2xTL0czUmpINk8zODY5clorbVFzSFhMc3ZMMS8rcXVSRXBGK1B3V05HSXFRam1BeEJQRWFxam1GVmFWTjNEeTBvYVBidFZ0YlB6UGZwNDV2NjdNUXA2dXo2L1E2QjFJMmp2allOc3NSVTNLVVV2bVBPSlRaMmpkcE5vZzRkbTVxVGlkQlg3ZVM3MmVZc3BwZEtVYlVEcUNiNzRlN0R4YnJKdDkwN3VIWDZFVkdVK2dibG5qTUtQMHJvRGZvSi8wbHJsazVtTFJJckNuSmZkVWl2OUhPcE9OczE2NWJMYXdqV2dxZmNsanVGMlRza1UzZ3I3eENHVXh0bG82SzExcVhsV0QvVzF1QytFVmV6aVRMTGxDTW5udGRVRERJRU8xL0NUQzRHSEJqOWpUL0srQldHU1BzUFczQnVSVERxUlZsOTgzSENaQ0hXeHNCUGFHdWpPM1c4Nm03SlpkTTlTN1lkZ0crRjBDUHhnRnRhY1hnbSIsIm1hYyI6ImNkZjM3M2MyMjdmYjkzYjRmNWUwODZmYTczMjkzZjdiMDEwNjNmYTEwMjA2NjliZWFkODgyZmEwMDMxNDEwOTMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+