В Калужской области назвали районы с опасной пожарной обстановкой

На 29 сентября наиболее пожароопасными лесными территориями в регионе признаны шесть районов: Дзержинский, Хвастовичский, Жиздринский, Козельский, Юхновский и Людиновский. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

В настоящее время по всей области действует второй класс пожарной опасности - это средний уровень, при котором возможен возгорания при определённых условиях, но ситуация стабильна.

С начала года спутниковый мониторинг зафиксировал 540 термоточек, что позволяет оперативно выявлять и локализовать очаги возгораний на ранних стадиях.

Особый противопожарный режим, который ранее действовал в отдельных районах, уже отменён по всему региону.

За весь пожароопасный сезон в лесах Калужской области зафиксировано 8 пожаров, общая площадь которых составила 7,2525 гектара. Все возгорания были быстро потушены силами лесничеств и МЧС.