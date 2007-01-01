Афиша Обнинск
Синоптики рассказали, какой будет погода в октябре
Общество

Синоптики рассказали, какой будет погода в октябре

Дмитрий Ивьев
29.09, 15:24
Метеоролог Евгений Тишковец сообщил, что по долгосрочному прогнозу среднемесячная температура октября в Центральной России превысит климатическую норму на 1-2 градуса.

Для Калуги климатическая норма составляет около +2 градусов ночью и +8 градусов днём.

Также было отмечено, что по количеству осадков на большей части Русской равнины ожидается недостаток дождей, особенно в южных районах, где дефицит может достигать 10-30%.

По словам Тишковца, в октябре не предвидится ни снега, ни признаков ранней зимы.

