Синоптики рассказали, какой будет погода в октябре

Метеоролог Евгений Тишковец сообщил, что по долгосрочному прогнозу среднемесячная температура октября в Центральной России превысит климатическую норму на 1-2 градуса.

Для Калуги климатическая норма составляет около +2 градусов ночью и +8 градусов днём.

Также было отмечено, что по количеству осадков на большей части Русской равнины ожидается недостаток дождей, особенно в южных районах, где дефицит может достигать 10-30%.

По словам Тишковца, в октябре не предвидится ни снега, ни признаков ранней зимы.